WTA-Turnier Niemeier überrascht beim Tennisturnier in Bad Homburg

Schon am Sonntag war die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria in der ersten Runde gegen Wiktorija Tomowa aus Bulgarien ausgeschieden. Das Turnier in Bad Homburg dient der Vorbereitung auf den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon. Das Grand-Slam-Event beginnt am kommenden Montag.