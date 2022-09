US Open : Niemeier nach Aus zwischen Frust und Stolz - Auch Nadal raus

New York Jule Niemeier verpasst das Viertelfinale der US Open, zieht aber viel Selbstvertrauen aus ihrem Auftritt gegen die topgesetzte Iga Swiatek. Auch für Rafael Nadal ist das Turnier früher beendet als erwartet.

Tennisspielerin Jule Niemeier befindet sich mit ihrem Achtelfinal-Aus bei den US Open in bester Gesellschaft: Kurz nach der Dortmunderin verabschiedete sich in New York auch der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal überraschend in der Runde der besten 16.