Tennis Niemeier gegen Olympiasiegerin bei US Open ohne Chance

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin wird nach dem Grand-Slam-Turnier in New York wieder in die Top 90 der Weltrangliste aufrücken und könnte Laura Siegemund als bestplatzierte deutsche Spielerin ablösen. „Das ist natürlich etwas Schönes, Nummer eins in Deutschland zu sein. Aber mein Anspruch ist es nicht, mit einem Ranking 80, 90 Nummer eins in Deutschland zu sein, sondern mit einem sehr guten Ranking“, sagte sie.