Tennis „Niemals gegen Nadal wetten“: Becker schwärmt

Zumal Nadal bei seinem sehr wahrscheinlich letzten Auftritt bei den French Open nicht nur zum Abschiednehmen gekommen sein dürfte, so Becker: „Wenn er tief in seiner Seele nicht daran glauben würde, dass er wieder die French Open gewinnen kann, würde er nicht antreten.“ Das Publikum sei auch ein großes Plus für Nadal, so Becker: „Rafa und Roland Garros - das ist die größte Liebesgeschichte im Tennis.“