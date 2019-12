Bundesliga-Freitagsspiel : Niederlechner glänzt bei Augsburgs Sieg: „Geiles Spiel“

Sinsheim Der FC Augsburg ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. In der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim zeigte sich das Schmidt-Team eiskalt und machte aus vier Chancen vier Tore.

An allen Treffern beteiligt, nicht mehr nur Torjäger, sondern auch exzellenter Vorbereiter: Freudestrahlend verließ Florian Niederlechner nach dem 4:2 (1:1)-Sieg des FC Augsburg bei der TSG 1899 Hoffenheim die Arena in Sinsheim.

„Zum Glück ist immer einer mitgelaufen“, sagte der 29 Jahre alte Stürmer grinsend. „Was für ein geiles Spiel!“. Niederlechner lieferte in der Partie der Fußball-Bundesliga die Vorlagen zu drei Treffern und holte noch einen Strafstoß raus. Philipp Max (11. und 51. Minute/Foulelfmeter), Frederik Jensen (56.) und Iago (85.) trafen vor 23.309 Zuschauern für die Mannschaft der Stunde im Oberhaus. „Es macht einfach riesig Spaß im Moment“, betonte Niederlechner, der seit seinem Wechsel im Sommer vom SC Freiburg zurück in die bayrische Heimat aufblüht.

Die Hoffenheimer hatten in dieser Spielzeit bereits zuvor drei deftige Heimniederlagen in der PreZero Arena kassiert - jeweils 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach und SC Freiburg sowie 1:5 gegen FSV Mainz 05. Jetzt will sich die TGS in der Winterpause noch in der Offensive verstärken. „Vorne brauchen wir noch ein bisschen Qualität. Wir brauchen da im Winter ein, zwei Spieler“, sagte Trainer Alfred Schreuder.