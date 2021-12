Nach Verletzungspause : Niederlage für Nadal gegen Murray bei Tennis-Comeback

Abu Dhabi Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat bei seinem Tennis-Comeback nach mehr als viermonatiger Verletzungspause eine Niederlage kassiert.

Nach dem Auskurieren einer komplizierten Fußverletzung präsentierte sich Nadal kämpferisch, war aber noch nicht wieder in Topverfassung. Letztmals hatte er Anfang August beim ATP-Turnier in Washington auf dem Platz gestanden, nach einer Niederlage gegen den Südafrikaner Lloyd Harris beendete er seine Saison vorzeitig - zu stark waren die Schmerzen am linken Fuß.

Nach dem Turnier in Abu Dhabi soll es für Nadal früh nach Australien gehen, wo er vom 3. Januar an in Melbourne an einem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (17. bis 30. Januar) teilnehmen wird.