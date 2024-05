Eishockey NHL: Draisaitl und Oilers droht Playoff-Aus

Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das Aus im Viertelfinale. Im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen den kanadischen Rivalen Vancouver Canucks verloren die Oilers in Vancouver mit 2:3, auch in der Serie liegen Draisaitl und Co. nun mit 2:3 hinten. Am Samstagabend steigt in Edmonton das sechste Spiel, die Canucks haben dann ihren ersten Matchball.