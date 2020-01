Brady-Ära droht Ende : NFL-Playoffs: Titelverteidiger New England scheitert früh

NFL-Playoffs: Titelverteidiger New England scheitert früh

Tom Brady, Quarterback der New England Patriots, geht nach der Niederlgage seines Teams gegen die Titans vom Platz. Foto: Charles Krupa/AP/dpa.

Foxborough Erstmals seit zehn Jahren scheitern Tom Brady und die New England Patriots wieder in der ersten Playoffrunde. Mit dem Aus des Titelverteidigers droht auch der Ära des erfolgreichsten Quarterbacks der Geschichte das Ende.

Nach dem ernüchternden Ende der Playoff-Erfolgsära seiner New England Patriots präsentierte sich Tom Brady komplett niedergeschlagen und schloss einen Rücktritt eher halbherzig aus.

„Ich würde sagen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, aber...“, sagte der 42-Jährige ungewohnt unsicher und schob nach kurzer Pause etwas leiser hinterher: „Hoffentlich unwahrscheinlich.“ Wie in Trance schlich der erfolgreichste Quarterback der Football-Geschichte mit versteinerter Miene vom Feld, joggte die letzten Schritte Richtung Kabine.

Die niederschmetternde 13:20-Niederlage des Titelverteidigers gegen die Tennessee Titans zum Playoffstart der NFL setzte Brady sichtbar zu. Seit sieben Jahren hatte der Spielmacher mit den Patriots kein K.o.-Heimspiel mehr verloren, stand in den vergangenen vier von fünf Jahren im Super Bowl, scheiterte nun aber erstmals wieder nach 2009 in der ersten Runde.

Nun ist der sechsmalige Champion erstmals in seiner ruhmreichen Karriere zum Saisonende ohne Vertrag und schwärmte in großen Worten über das Team von Besitzer Robert Kraft und Coach Bill Belichick. „Ich liebe die Patriots“, sagte Brady. „Es gibt niemanden, der eine bessere Karriere als ich hatte und das nur, weil ich mit ihnen zusammen war. Ich bin sehr gesegnet. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird, deshalb will ich sie nicht vorhersagen.“