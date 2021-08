NBA : Neuer Vertrag für Mavericks-Jungstar Doncic

Dallas Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic hat einen hoch dotierten neuen Fünfjahresvertrag bei den Dallas Mavericks unterschreiben.

Somit ist der 22 Jahre alte Point Guard bis 2027 an die Mavs gebunden, da der neue Kontrakt erst von der Saison 2022/2023 an gilt, wie die Texaner mitteilten. Eine Delegation mit Eigentümer Mark Cuban, Trainer Jason Kidd sowie Club-Ikone Dirk Nowitzki war in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana vor Ort, um der Unterschrift des Ausnahmeathleten beizuwohnen.