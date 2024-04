Basketball NBA-Titelverteidiger Denver besiegt Lakers zum Playoff-Start

Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein gewann mit den New York Knicks das erste Playoff-Duell mit den Philadelphia 76ers mit 111:104 (58:46). In 18 Minuten trug der Center sechs Punkte, sieben Rebounds, drei Assists und zwei Blocks zum Erfolg bei. Die Knicks trafen in den letzten beiden Minuten drei Dreier. Zwei davon netzte Josh Hart ein, der auf 22 Zähler und 13 Rebounds kam.