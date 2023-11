Basketball NBA: Schröders Raptors siegen in Dallas

In Dallas kam der Braunschweiger Schröder auf 18 Punkte, 5 Vorlagen, 2 Rebounds, 2 Steals und einen Block und hatte damit erneut großen Anteil am Erfolg der Raptors, die zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Serie gewinnen konnten. Kleber nahm bei seinem Comeback nach einer Zehenverletzung keinen Wurf aus dem Spiel und traf vier seiner acht Freiwürfe für vier Punkte. Dazu kamen vier Vorlagen und zwei Rebounds für den Würzburger. Für die Mavericks war es die erste Heimniederlage der Saison. Die meisten Zähler hatten Luka Doncic für Dallas und Pascal Siakam für Toronto mit jeweils 31 Punkten.