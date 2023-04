Basketball NBA: Schröder und Lakers gewinnen Playoff-Start

LeBron James und Anthony Davies würden ohnehin immer punkten, „wenn wir dann zwei, drei Leute haben, die gut spielen plus die beiden Superstars, dann sind wir da schon auf einem sehr guten Weg“, sagte der 29 Jahre alte Basketballer aus Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur nach dem 128:112. Die Lakers führen in der Best-of-Seven-Serie 1:0 und brauchen noch drei weitere Siege für den Einzug in die zweite Runde.