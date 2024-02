Basketball NBA-Niederlagen für Wagner-Brüder, Kleber und Theis

Der serbische Star Nikola Jokic überragte dagegen mit seinem dritten Triple-Double in Serie. Beim 119:103 der Denver Nuggets gegen die Golden State Warriors verbuchte er 32 Punkte, 16 Rebounds und 16 Vorlagen. Drei zweistellige Werte in den wichtigsten Statistik-Kategorien gelangen ihm damit zum bereits 18. Mal in dieser Saison.