Basketball NBA: Mavs verlieren Doncic und gegen die Pelicans

New Orleans · Die Dallas Mavericks haben in der NBA einen frustrierenden Abend erlebt und bei den New Orleans Pelicans verloren.

09.03.2023, 06:41 Uhr

Mavericks-Spielmacher Luka Doncic (r) erlitt eine Zerrung im linken Oberschenkel. Foto: Tyler Kaufman/AP/dpa

Ohne den angeschlagenen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber kassierten die Texaner ein 106:113 und mussten zum Ende der Partie auch noch auf den verletzten Luka Doncic verzichten. Der Slowene holte sich eine Zerrung im linken Oberschenkel und kam auf 15 Punkte. Bester Werfer für die Mavs war Kyrie Irving mit 27 Zählern. Bei den Pelicans überragte CJ McCollum mit 32 Punkten und sorgte so dafür, dass der Ausfall von Brandon Ingram nicht zu sehr ins Gewicht fiel. Während die Pelicans Rang zehn und die Teilnahme am Play-In für die Playoffs verteidigten, verpassten es die Mavericks, wieder auf Rang sechs zu rücken. Nur die besten sechs Teams der Western Conference sind sicher für die Playoffs qualifiziert. Keine Sorgen machen dahin gehend müssen sich die Denver Nuggets. Obwohl das Team 96:117 gegen die Chicago Bulls verlor, hat die Mannschaft als Tabellenführer noch immer einen großen Vorsprung auf Rang zwei. Die Phoenix Suns gewannen 132:101 gegen die Oklahoma City Thunder, mussten das Heim-Debüt von Neuzugang Kevin Durant aber verschieben. Der NBA-Superstar rutschte beim Aufwärmen aus und spielte nicht mit. Alle seine bisherigen drei Einsätze für sein neues Team waren auswärts. © dpa-infocom, dpa:230309-99-883794/2

(dpa)