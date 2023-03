Basketball : NBA: Lakers siegen dank Schröder und Davis gegen Warriors

Los Angeles Die Los Angeles Lakers hoffen weiter auf die NBA-Playoffs - auch weil Dennis Schröder seiner Verantwortung gerecht wird. Die Wagner-Brüder haben dagegen geringere Chancen auf die K.o.-Runde.

Zittern bis zum Halbzeit-Ende

Schröder verbuchte elf Punkte und sechs Vorlagen und sorgte mit guten Entscheidungen in der Schlussphase dafür, dass die Lakers den 31. Saisonsieg nicht mehr aus der Hand gaben. Trotz 20 Zählern Vorsprung in der ersten Halbzeit mussten die Fans allerdings bis zum Ende zittern. „Ein 20-Punkte-Vorsprung ist nichts mehr in dieser Liga, das hat keinen Wert. Wir haben das in Dallas gesehen“, sagte Davis. Gegen die Mavericks hatten die Lakers zuletzt 27 Punkte Rückstand noch aufgeholt.