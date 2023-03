Basketball NBA: Kleber sichert Mavs-Sieg bei den LA Lakers

Nie zuvor in seiner Karriere war ihm ein solcher Wurf gelungen, auch bei den Mavericks sind normalerweise andere Spieler wie der zurzeit verletzte Luka Doncic oder Neuzugang Kyrie Irving für so was zuständig. Der aber wurde von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und den Lakers so in die Mangel genommen, dass ihm nur noch ein Pass zu Kleber als Option blieb. Die Nummer 42 der Texaner ergriff die Chance nur Sekundenbruchteile vor Schluss. „Maxi war am richtigen Ort zur richtigen Zeit“, lobte Mavericks-Trainer Jason Kidd und freute sich über einen brutal wichtigen Sieg auf dem Weg in die Playoffs.