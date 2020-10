Basketball : NBA-Finals gehen in Spiel sechs: Heat ringen Lakers nieder

Orlando Alles war angerichtet für den 17. Titel der Lakers-Geschichte - Bryant-Gedenk-Trikots und goldene Schuhe bei Anthony Davis inklusive. Doch die Miami Heat bleiben weiterhin ein gefährlicher Gegner und verdienten sich trotz wilder Schlussphase ein Spiel sechs.

In den schwarzen Leibchen verlor der Favorit in einer am Ende umkämpften Partie gegen die Miami Heat 108:111 (56:60) und muss in der Nacht zum Montag (1.30 Uhr MESZ) zu Spiel sechs antreten - statt das ganze Wochenende über schon die Meisterschaft in der besten Basketball-Liga der Welt feiern zu können.