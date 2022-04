Basketball : NBA: Bucks-Star Antetokounmpo mit Rekordwurf

New York NBA-Star Giannis Antetokounmpo schreibt bei den Bucks Geschichte. Im Westen ist das Rennen um die Playoff-Plätze weiter offen.

Giannis Antetokounmpo hat den legendären Kareem-Abdul Jabbar als besten Werfer in der Geschichte der Milwaukee Bucks abgelöst und seinem Team damit einen enorm wichtigen Sieg in der NBA ermöglicht.

Der Grieche kam beim 120:119 gegen die Brooklyn Nets auf 44 Punkte - und überholte Jabbar mit einem Dreier, der den Ausgleich brachte und die Verlängerung erzwang. Der beste Werfer in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Liga kam in seiner Zeit für die Bucks auf 14.211 Punkte, Antetokounmpo steht nun bei 14.216.

Hawks-Sieg sorgt für klare Verhältnisse

Alles offen im Westen

Im Westen ist die Lage dagegen nicht so klar. Die Los Angeles Lakers verloren auch ihr Auswärtsspiel bei den Utah Jazz. Das 109:122 war gleichbedeutend mit dem erneuten Fall auf Rang elf hinter die San Antonio Spurs. Noch hat der Rekordmeister aber Hoffnung, Rang zehn zu sichern und kann im Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans am Freitagabend Medienberichten zufolge zumindest wieder auf Anthony Davis setzen. Ob der zuletzt unter Schmerzen am Sprunggelenk leidende LeBron James spielen kann, ist dagegen unklar.