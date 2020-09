US Open : Naomi Osaka erste Finalistin - Sieg gegen Brady

New York Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat zum zweiten Mal nach ihrem Turniersieg 2018 das Endspiel der US Open erreicht.

Im Finale am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) bekommt sie es entweder in einer Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren mit der Amerikanerin Serena Williams oder Victoria Asarenka aus Belarus zu tun. Osaka strebt ihren dritten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier nach den US Open 2018 und den Australian Open 2019 an.