Ski nordisch : Nächster Ausstieg bei der Tour de Ski: Gimmler erkrankt

Oberstdorf Langläuferin Laura Gimmler muss ihre Hoffnungen auf die Erfüllung der Norm für die Teilnahme an den Olympischen Spielen bei der Tour de Ski aufgeben.

Die Oberstdorferin kann am Neujahrstag nicht bei den Klassik-Sprints auf ihrer Heimstrecke starten. Wie tags zuvor Florian Notz muss Gimmler wegen einer Erkältung vorzeitig aus der Tour aussteigen. Auf der ersten Etappe in Lenzerheide hatte die 28-Jährige mit Platz neun im Freistil-Sprint die erste Teilnorm für die Teilnahme an den Winterspielen in Peking geschafft.