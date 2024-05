French Open Nadals „kleine Hoffnung“ vor Tennis-Duell mit Zverev

Nadal und Olympiasieger Zverev (27) treffen am Montag in der ersten Runde des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres aufeinander. Angesichts der durchwachsenen Leistungen des verletzungsgeplagten Sandplatz-Königs seit seinem Comeback Mitte April geht der formstarke Zverev als Favorit in das Duell.