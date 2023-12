Tennis Nadals Comeback: „Ich erwarte nicht viel“

Nadals Rückkehr sei für die Tennis-Welt „ohne Frage großartig“, sagte Djokovic. Der Serbe hat Nadal in dessen Abwesenheit den Rekord an Grand-Slam-Turniersiegen abgeluchst. Djokovic wünscht sich noch einmal ein Match gegen den Spanier, ehe sich nach Roger Federer auch der Zweite der „Big Three“ in den Ruhestand verabschiedet. Bis dahin hat er Nadal aber als potenziellen Titelrivalen auf dem Zettel: „Er ist ein großer Kämpfer, jemand, der wirklich niemals aufgibt.“