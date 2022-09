Tennis : Nadal problemlos ins Achtelfinale der US Open

Der Spanier Rafael Nadal schlägt auf. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

New York Spaniens Tennisstar Rafael Nadal hat problemlos das Achtelfinale der US Open in New York erreicht. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich in der Nacht zum Sonntag gegen den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:0, 6:1 und 7:5 durch.

Es war Nadals 18. Sieg im 18. Duell gegen Gasguet, der in seiner Karriere immerhin schon 15 Profiturniere gewann.

In der Runde der besten 16 wartet auf Nadal eine vermutlich schwerere Aufgabe. Am Montag trifft der 36-Jährige auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der in der dritten Runde gegen den an Nummer 14 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 gewann.

Bei den Frauen schied Olympiasiegerin Belinda Bencic aus. Die 25 Jahre alte Schweizerin verlor ihr Drittrundenmatch gegen die Tschechin Karolina Pliskova 7:5, 4:6, 3:6.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-622747/3

(dpa)