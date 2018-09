später lesen Sieg gegen Bassilaschwili Nadal müht sich in US-Open-Viertelfinale - Nun gegen Thiem FOTO: Carolyn Kaster FOTO: Carolyn Kaster Teilen

Österreichs Tennis-Hoffnung Dominic Thiem ist zum ersten Mal ins Viertelfinale der US Open eingezogen und bekommt in New York eine Revanche für das verlorene French-Open-Endspiel gegen Rafael Nadal. Von Robert Semmler, dpa