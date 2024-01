Tennis Nadal gelingt Comeback-Sieg gegen Thiem

Nadal hatte angekündigt, dass 2024 wahrscheinlich seine letzte Saison werden wird. Erstes Highlight werden die Australian Open in Melbourne, die in knapp zwei Wochen beginnen. Großes Ziel sind für den Sandplatzspezialisten die French Open in Paris, die er bereits 14 Mal gewann, und dann Olympia ebenfalls in der französischen Hauptstadt.