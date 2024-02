Biathlon-WM Nachrückerin Schneider nervenstark: Bronze für DSV-Frauen

Der Ärger über das Material und die Strecke - im Vergleich der Laufzeiten fehlten den deutschen Läuferinnen 1:48 Minuten auf Frankreich - verflog aber schnell. Im Ziel rannten Voigt, Hettich-Walz und Grotian mit einer deutschen Fahne auf Schneider zu und empfingen die Oberbayerin. „Wir waren ja immer so mittendrin, obwohl alle einen guten Job gemacht haben“, sagte Grotian. „Ich habe selbst gar nicht verstanden, warum wir nicht so weit vorn waren. Aber Sophia hat es am Schluss einfach gerettet, hat die Nerven behalten und das Ding nach Hause gebracht.“