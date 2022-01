NBA : Nach zweieinhalb Jahren: Klay Thompson mit starkem Comeback

San Francisco Basketball-Star Klay Thompson hat nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause gleich bei seinem Comeback für die Golden State Warriors seine Qualität unter Beweis gestellt.

Beim 96:82 des NBA-Titelkandidaten gegen die Cleveland Cavaliers kam der 31-Jährige auf 17 Punkte und mehrere starke Aktionen. Thompson hatte zuletzt in den NBA-Finals 2019 auf dem Platz gestanden und sich dort in Spiel sechs gegen die Toronto Raptors einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Während der Reha riss ihm im November 2020 die Achillessehne. Bei seinem Comeback durchbrach er nun die Schallmauer von 12.000 Punkten in der NBA.