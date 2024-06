Radsport Nach Treffen mit Scharping: Ullrich offen für Zusammenarbeit

Nach dem Dopingskandal von Ullrich im Jahr 2006 herrschte zwischen ihm und Scharping lange Zeit Funkstille. Im November vergangenen Jahres legte der frühere Radstar im Rahmen seiner Doku ein Doping-Geständnis ab, auch in einem am Dienstag veröffentlichten Buch arbeitete Ullrich seine Vergangenheit mit diversen Lebenskrisen auf. „Es war ein gutes und - so war mein Eindruck - Vertrauen bildendes Gespräch“, sagte Ullrich über das Treffen mit Scharping am Rande der deutschen Meisterschaften am Wochenende.