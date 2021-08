Paralympics : Nach Titel im Basketball: Zeyen holt Gold im Zeitfahren

Oyama Vor neun Jahren hatte Annika Zeyen Gold im Rollstuhlbasketball gewonnen. Nun triumphierte sie erneut - diesmal mit dem Handbike. Es war eine von vielen ungewöhnlichen Geschichten am siebten Paralympics-Tag.

Es war der sportliche Höhepunkt an einem aus deutscher Sicht sehr emotionalen Morgen auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji. Sehr bewegend war die Bronze-Medaille für Kerstin Brachtendorf. Denn die 49-Jährige, die mit einem unbeweglichen Sprunggelenk fährt, hatte erst 19 Tage zuvor eine Gefäß-Operation über sich ergehen lassen müssen. „Ich bin vor drei Wochen aus dem Trainingslager direkt in den Operationssaal. Da war im Kopf eigentlich schon alles abgesagt“, sagte die Cottbuserin: „Und jetzt stehe ich hier und habe eine Medaille. Das ist unfassbar.“ Nach einem Verschluss der inneren Beckenaterie war ihr ein Stent gesetzt worden.

Doch die Schlagzeilen am Dienstag gehörten Annika Zeyen. Denn in Zeiten der Professionalisierung im Para-Sport sind Siege in zwei so unähnlichen Sportarten eigentlich kaum machbar. „Schon als Basketballerin bin ich für die Ausdauer immer Handbike gefahren. So ganz abwegig war das also nicht“, sagte Zeyen lachend. Als sie 2016 ihre Basketball-Karriere beendete, versuchte sie sich dennoch zuerst als Rennrollstuhlfahrerin in der Leichtathletik. „Das hat mir Spaß gemacht, aber ich konnte es verletzungsbedingt nicht fortsetzen“, sagte sie: „Heute bin ich überglücklich, dass ich das Handbike gewählt habe.“ Ein Zeitfahren hatte sie zuvor noch nie gewonnen. „Heute war ein wirklich guter Augenblick dafür“, sagte sie fröhlich.