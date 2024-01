Tennis Nach Team-Triumph: Zverev und Co. reisen nach Melbourne

Fünf harte Matches - das traf vor allem auch auf Zverev zu. Der Olympiasieger gewann vier seiner fünf Einzel, musste viermal über drei Sätze gehen - und absolvierte zudem noch alle Mixed-Partien. Vor allem die dreifache Doppelschicht gegen Griechenland am Freitag, Australien am Samstag und Polen am Sonntag ging an die Substanz. „Ich denke, dieses Format, vor allem die letzten drei Tage, an denen ich sechs Spiele an drei Tagen spielen musste, ist vielleicht noch schwerer als ein Grand-Slam-Turnier“, sagte Zverev. „Bei einem Grand Slam kannst du zwar auch über fünf Sätze spielen, hast dann aber einen Tag frei.“