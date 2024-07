Tour de France Nach Sturz: Red Bull-Kapitän Roglic steigt bei Tour aus

Roglic war am Donnerstag auf der zwölften Etappe wenige Kilometer vor dem Ziel gestürzt. Nach Angaben von Sportchef Rolf Aldag waren die rechte Hüfte und die rechte Schulter in Mitleidenschaft gezogen worden. Zudem war Roglic auch auf der elften Etappe im Zentralmassiv in einer Abfahrt gestürzt, kam aber glimpflich davon.