Eishockey : Nach Söderholm-Abschied: Nachfolger-Suche startet bei Null

Berlin Toni Söderholm tauscht den Posten des Bundestrainers mit einem Job in der Schweizer Liga. Im deutschen Verband ist man auf den Wechsel nicht vorbereitet, der Trennung stimmen die Bosse dennoch zu.

DEB will Söderholm „nächsten Schritt“ ermöglichen

Ähnlich äußerte sich Sportdirektor Christian Künast: „Es entwertet uns nicht - im Gegenteil: Es wertet uns auf und zeigt, wie gut wir Trainer ausbilden.“ Genau wie Vorgänger Marco Sturm, der nach dem sensationellen Silber-Coup von Olympia 2018 als Co-Trainer in die NHL gewechselt war, ermögliche der Verband nun Söderholm „den nächsten Schritt“ - und zwar zu „einem der größten Clubs in Europa“, wie Künast betonte.

Trainersuche ist komplett offen

Söderholm: Herausforderungen in der täglichen Arbeit

Der SC Bern verpflichtet Toni Söderholm als Cheftrainer. Der 44-jährige Finne unterschreibt in Bern einen Vertrag für anderthalb Jahre bis Frühling 2024. Welcome Toni! https://t.co/6q52khlulw #SCB #SCBern #Eishockey #Headcoach

Bei den drei Weltmeisterschaften unter Söderholm zog die DEB-Auswahl zweimal ins Viertelfinale und 2021 sogar ins Halbfinale ein. Unter seiner Regie kletterte Deutschland in der Weltrangliste zwischenzeitlich bis auf Platz fünf. Das frühe Olympia-Aus in diesem Jahr in Peking war jedoch ein unerwarteter Rückschlag. Schon damals hatte der ehrgeizige Finne mit einem Vereins-Engagement geliebäugelt und offen von der NHL als Ziel gesprochen. Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen ihm und Künast kamen auf. Nun zog es Söderholm in die Schweiz zum SC Bern, wo er von 2005 bis 2007 als Verteidiger aufgelaufen war.