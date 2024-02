Biathlon-WM Nach Ski-Fiasko ohne Medaille: Biathlon-Team „am Boden“

Im Vorjahr hatte die zurückgetreten Denise Herrmann-Wick bei der Heim-WM in Oberhof noch Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen. Nun steht die Mannschaft des Deutschen Skiverbandes vor dem Einzel der Frauen am Dienstag (17.10 Uhr/ARD und Eurosport) schon unter Druck. Eigentlich sollte es in zwölf Entscheidungen nach starken Vorleistungen am besten mehrere Medaillen geben - nun bleiben in der zweiten Hälfte nur noch sieben Gelegenheiten. Eine Weltmeisterschaft ohne deutsche Medaillen bei Männern und Frauen hatte es noch nie gegeben. Das schwächste Resultat fuhr die Mannschaft bei der vorherigen WM in Nove Mesto ein, 2013 gab es nur einmal Silber und einmal Bronze.