NBA : Nach sieben Niederlagen: Wizards gewinnen gegen Celtics

Orlando Die Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga und Moritz Wagner haben sich doch noch mit einem Sieg aus der NBA-Blase verabschiedet. Nach zuvor sieben Niederlagen gewannen die Washington Wizards 96:90 gegen die Boston Celtics.

Von den deutschen Profis noch vertreten sind in der ersten Playoff-Runde, die am Montag beginnt, neben Theis noch Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder und Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks. Das ehemalige Team von Dirk Nowitzki kassierte vor dem ersten Playoff-Duell mit den Los Angles Clippers ein 102:128 gegen die Phoenix Suns, die damit als einziges Team alle acht Partien in Florida gewinnen konnten.