Schweizerin in Lebensgefahr Nach schwerem Sturz: Rad-WM wird fortgesetzt

Die 18 Jahre alte Schweizerin war am Donnerstag im Juniorinnen-Rennen schwer gestürzt und hatte dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Der Sturz war in einem Waldstück auf der Runde auf der Nordseite des Zürichsees passiert, die in allen Straßenrennen gefahren wird. Laut UCI suche man weiter nach Erkenntnissen, wie es zu dem Sturz gekommen war.