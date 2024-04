Golf-Major Nach Masters-Triumph: Schefflers neue Familien-Prioritäten

Beim Masters war Scheffler einmal mehr nicht zu stoppen. Die Nummer eins der Welt gewann am dank einer starken 68er-Finalrunde und hatte am Ende mit insgesamt 277 Schlägen vier Schläge Vorsprung auf Schwedens Golf-Sensation Ludvig Aberg. Der 22-Jährige aus Eslöv spielte in Augusta sein erstes Major-Turnier überhaupt. Die US-Amerikaner Max Homa und Collin Morikawa sowie Tommy Fleetwood aus England teilten sich mit jeweils 284 Schlägen Rang drei. Noch am achten Loch des Schlusstages waren Scheffler, Aberg, Homa und Morikawa gleichauf gewesen, doch Scheffler zog mit drei Birdies in Serie davon und sicherte sich nach 2022 souverän seinen zweiten Masters-Titel. Der Vorjahressieger Jon Rahm half ihm etwas später ins traditionelle grüne Jackett.