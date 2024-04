Golf Nach Masters-Rekord: Woods nimmt Sieg ins Visier

Der stürmische Wind machte Woods und Co. auch am zweiten Turniertag das Leben auf dem Golfplatz extrem schwer. „Ich bin müde. Es waren lange 23 Löcher, ein langer Tag“, gestand Woods, der am frühen Morgen auch noch die letzten fünf Löcher seiner ersten Runde beenden musste. Am Vorabend war die Auftaktrunde wegen Dunkelheit abgebrochen worden.