20. Grand-Slam-Sieg : Nach French Open: Nadal lässt weitere Jahresplanung offen

Rafael Nadal umarmt seinen Pokal. Mit seinem Sieg in Paris hat er zum 13. Mal die French Open gewonnen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Paris Zu Rafael Nadals 20. Grand-Slam-Sieg gratuliert auch sein Rivale Roger Federer, dessen Rekord der neue und alte French-Open-Gewinner eingestellt hat. Wie es für Nadal weitergeht, steht noch nicht fest.

„Ich weiß noch nicht, wo ich spielen werde. Ich kann im Moment nicht sagen, ob ich in den kommenden Monaten spielen werde oder nicht“, sagte der 34 Jahre alte Spanier nach dem 6:0, 6:2, 7:5-Erfolg im Finale von Roland Garros gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien.

Er habe sich noch nicht entschieden, ob er normal im Turnierkalender weitermache oder eine Pause einlege bis zum nächsten Jahr, sagte Nadal. Anfang November steht laut der neuen Jahresplanung der Herren-Organisation ATP das Hallen-Masters in Paris-Bercy an, Mitte November dann die ATP-WM der besten acht Profis des Jahres in London.