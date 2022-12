Tennis : Mutter Kerber will wieder „den Nervenkitzel“ spüren

Berlin Angelique Kerber hat zuletzt in Wimbledon ein Tennis-Match bestritten. Nun steht die Geburt ihres Kindes im Vordergrund. Doch auch ihr Comeback hat sie fest im Blick. Vor allem eines fehlt ihr.

„Komplett neue Situation“

„Es ist eine komplett neue Situation für mich“, sagte Kerber im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise würde sie jetzt hart trainieren, um die Grundlagen für die neue Saison zu legen und sich optimal auf die Australian Open in Melbourne vorzubereiten. Jahrelang hat sie auch ihren Geburtstag am 18. Januar Down Under verbracht - nun ist alles anders. „Natürlich genieße ich die Entschleunigung, die Zeit mit der Familie, die Möglichkeit spontan ein paar Tage verreisen zu können, ohne großen Termindruck, gerade jetzt in der Adventszeit“, sagte Kerber.