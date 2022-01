Olympische Winterspiele : Mulmige Gefühle vor Peking bei DEB-Team: „Schon etwas Angst“

Düsseldorf Knapp vier Wochen vor dem geplanten Abflug zu den Olympischen Winterspielen in Peking kommen im Eishockey-Nationalteam angesichts der angespannten Corona-Situation gemischte Gefühle auf.

„Mit etwas Angst fliegt man schon rüber. Ich habe Familie und will natürlich auch gesund und heil wieder nach Hause kommen“, sagte Marcel Noebels, der 2018 in Pyeongchang zum Silberteam gehört hatte, nach dem 7:4 seiner Eisbären Berlin bei der Düsseldorfer EG. „Da wird was auf uns zukommen“, sagte auch Eisbären-Torhüter Mathias Niederberger angesichts der strengen Coronaregeln in China.