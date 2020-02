BVB-Youngster : Moukoko gibt DFB-Comeback - Ricken: „Großer Traum“

Frankfurt/Main Mit gerade einmal zwölf Jahren debütiert BVB-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko 2017 im DFB-Trikot. Wegen des Hypes um den Youngster verordnen Verband und Club ihm dann eine DFB-Pause. Nun ist die Zeit für ein Comeback gekommen - in einem enorm wichtigen Spiel.

Die U19 von Guido Streichsbier bereitet sich im März zunächst bei einem Lehrgang in Herzogenaurach auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich, Wales und Serbien Ende des Monats vor. „Wir möchten, dass die Besten für Deutschland spielen, der Vergleich auf hohem internationalen Niveau bringt die Talente voran“, sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften beim DFB. Moukoko gilt als Ausnahmetalent und hat in dieser Saison in der U19-Bundesliga für den Nachwuchs des BVB in 17 Spielen 29 Tore erzielt.