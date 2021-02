Australian Open : Mona Barthel als letzte deutsche Tennisspielerin raus

Hatte gegen die Tschechien Muchova keine Chance: Mona Barthel in Aktion. Foto: Andy Brownbill/AP/dpa

Melbourne Mona Barthel ist bei den Australian Open als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden.

Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Donnerstag in Melbourne ihre Zweitrunden-Partie gegen die an Nummer 25 gesetzte Tschechin Karolina Muchova mit 4:6, 1:6.