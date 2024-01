Radsport Mit Red Bull in die Weltspitze? Coup für deutsches Rad-Team

Es gebe definitiv eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, hatte Denk im vergangenen Jahr der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Wenn man sich die Rennen anschaut, sind es einige Teams und Superstars, die das sehr beherrschen. Es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen, wenn man sie in den eigenen Reihen hat, ist das natürlich geil.“ Mit Roglic will Bora-hansgrohe in diesem Jahr bei der Tour de France in den Zweikampf zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark) und dem zweimaligen Champion Tadej Pogacar (Slowenien) eingreifen.