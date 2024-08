Tennis Mit Mühe: Zverev gewinnt deutsches Duell bei US Open

Jule Niemeier schaffte zum Auftakt der US Open eine kleine Überraschung und zog als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde ein. Die 25 Jahre alte Dortmunderin bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska in der Hitze von New York nach 3:10 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. In der Saison 2022 hatte Niemeier noch das Wimbledon-Viertelfinale und das Achtelfinale bei den US Open erreicht. Anschließend erfolgte jedoch ein Absturz in der Weltrangliste, im vorigen Jahr scheiterte sie sogar in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in New York.