US Open Mit Blick zum Djokovic-Aus: Zverev besteht Nachtprüfung

„Es hat so viel Spaß gemacht, zu spielen. Ich bin einfach froh, dass ich weiter bin“, sagte Zverev im Sieger-Interview und richtete sich an die einigen Hundert Fans, die noch im Louis Armstrong Stadium ausgeharrt hatten: „Danke, dass ihr alle so lange geblieben seid. Es ist ein Freitagabend in New York. Um ehrlich zu sein, wenn ich einen freien Freitagabend in New York hätte, wäre ich jetzt woanders.“. Nur ein Spiel war in der Geschichte der US Open später zu Ende gegangen.