Biathlon „Mega schade“: Fehler kosten Preuß Podestplatz in Ruhpolding

Nämlich auf die abschließende Verfolgung am Sonntag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Dort hat Preuß die Chance auf ihren vierten Podestplatz in diesem Winter. Dreimal war sie bislang schon Zweite, in der Vorwoche fehlten beim ersten Heimspiel in Oberhof nur 4,4 Sekunden zum Sieg. Zum Saisonauftakt in Östersund war es mit nur 0,1 und 0,3 Sekunden sogar noch knapper, ehe eine Corona-Infektion Preuß zu einer Pause zwang und sie das Gelbe Trikot für die Führung im Gesamtweltcup kampflos verlor.