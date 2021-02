Australian Open : Medwedew weiter - Zverev in Night Session gegen Djokovic

Melbourne Alexander Zverev tritt zu seinem Viertelfinale bei den Australian Open gegen den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in der Night Session an.

Das Match wurde von den Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Melbourne erwartungsgemäß als letzte Partie des Tages am Dienstag (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod-Laver-Arena angesetzt, wie aus dem Terminplan hervorgeht. Zuvor (9.00 Uhr) stehen sich dort im Damen-Viertelfinale Serena Williams aus den USA und die an Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep gegenüber.