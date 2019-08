Triumph in Cincinnati : Medwedew holt ersten Titel bei einem Masters-Turnier

Triumph in Cincinnati

Cincinnati Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Masters-Series-Turnier gewonnen. Der 23-Jährige entschied das Endspiel von Cincinnati gegen den Belgier David Goffin mit 7:6 (7:3), 6:4 für sich.

„Endlich eine Trophäe in den Händen zu halten, ist großartig“, sagte Medwedew, der vor einer Woche das Finale in Montreal gegen Rafael Nadal und vor zwei Wochen das Endspiel in Washington gegen Nick Kyrgios noch jeweils verloren hatte. Montreal und Cincinnati zählen zur zweithöchsten Kategorie unterhalb der vier Grand Slams.