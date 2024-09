Paralympics in Paris Medaillenset für Radsportler: Hausberger jubelt über Gold

Nach Gold in Tokio 2021 reichte es für Zeyen-Giles auf dem Handbike in diesem Jahr zu Bronze. Die 39-Jährige wurde in 25:30,84 Minuten hinter der US-Amerikanerin Katerina Brim und Australierin Lauren Parker Dritte. Zeyen-Giles gewann zwischen 2004 bis 2016 Gold und zweimal Silber mit den Rollstuhlbasketballerinnen und als Radsportlerin nun das dritte Mal Edelmetall.