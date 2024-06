Golf McIlroy patzt, DeChambeau jubelt: Zweiter Sieg bei US Open

Stephan Jäger kam am letzten Tag des Turniers zu einer 72er-Runde. Er beendete die US Open auf dem geteilten 21. Platz. Für den ehemaligen US-Open-Sieger Martin Kaymer lief es an Tag vier wieder etwas besser: Einen Tag nach seiner 77er-Runde brachte er eine 73er-Runde ins Ziel. Mit 13 Schlägen über Par lag er am Ende auf dem geteilten 64. Platz.